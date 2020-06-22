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Ziyaretçilerini cezbeden Küpkaya Kanyonu'na yürüyüş yolu yapıldı

ORDU HABERLERİ  | 22.06.2020 17:10 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Doğal güzelliği ve soğuk suyunun yanı sıra farklı özellikleriyle de ilgi çeken kanyon mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlerin başında"

Ordu'nun turistik alanlarından Küpkaya Kanyonu'na ulaşımı sağlayan yürüyüş yolundaki çalışmalar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulubey ilçesi Kardeşler Mahallesi'ndeki Küpkaya Kanyonu'na sadece doğal taşlarla oluşturulan yürüyüş yolu yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, son yıllarda kente gelen yerli ve yabancı turist sayısının arttığını, en çok ziyaret edilen yerlerin arasında Küpkaya Kanyonu'nun da bulunduğunu belirtti.

Ordu'nun dereleri, kanyonları ve doğal güzelliklerinin, kentin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Güler, "Küpkaya Kanyonu, yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı 5 derece olan, yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bir doğa harikası. Macera tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Olta ile balık da avlanabilen kanyon, sıcak havalarda serinlemek isteyenlere olanak sağlıyor." ifadesini kullandı.

Güler, doğal yapısı ve akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkat çeken kanyonun ilk kez yürüyüş yoluna kavuştuğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Böylesine güzel bir kanyona, patika yollardan ulaşım sağlanıyordu. Turizm konusunda sürdürdüğümüz faaliyetlere bir yenisini daha ekleyerek çalışma başlattık. Bu çalışmalar sırasında doğal dokuya zarar verilmemesi için demir ve beton kullanmadık. Doğal taşlarla oluşturduğumuz yeni yürüyüş yolu tamamlandı. İlimize hayırlı olsun."

Doğal güzelliği ve soğuk suyunun yanı sıra farklı özellikleriyle de ilgi çeken kanyonun mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlerin başında olduğunu vurgulayan Güler, yerli ve yabancı turistleri kanyona davet etti.

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