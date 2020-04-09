Zlatan Ibrahimovic corona virüs karantinasını dinlemedi, İsveç'te antrenmana çıktı!

Koronavirüs salgını sırasında İtalya'dan ayrılıp ülkesi İsveç'e giden Zlatan Ibrahimovic, karantina uyarılarını hiçe saydı.

İsveç'e gidip kendi evinde karantinada kalacağını açıklayan Ibrahimovic, yine rahat duramadı ve İsveç'in Hammarby takımının antrenman tesisine gitti.

Hissedarı olduğu takımın antrenman tesislerini kullanan Ibrahimovic, uzun bir süre idman yaptı.

Takımının antrenman formalarını giyip idman yapan Ibrahimovic, futbolu özlediğini belirtti.

Ibrahimovic, Hammarby takımının diğer futbolcuları ile de bir araya geldi ve sosyal mesafe uyarılarını da dinlememiş oldu.

İsveç'te ligler, corona virüs nedeniyle ertelendi ancak Hammarby kulübü antrenmanları yapmayı sürdürüyor. İsveç'te birçok takım karantinada kalmak yerine antrenman sahasına geliyor.

İsveç ekibi, Ibrahimovic'i antrenman tesislerinde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten bir açıklamada da bulundu.