Zlatan Ibrahimovic'ten olay transfer açıklaması

Sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan Zlatan Ibrahimovic, transferi hakkında konuşurken iddialı bir ekipte oynamak istediğini belirtti.

"Dünyada bir Zlatan Ibrahimovic var ve bir tane daha olmayacak" diyen 38 yaşındaki santrfor, "Hâlâ ilk günkü arzuma sahibim. İtalya benim ikinci evim ve Ocak ayında tüm tekliflerimi dinleyeceğim. Ancak sırf Ibrahimovic olduğum için bir kulübe imza atmayacağım. Ben hayvanat bahçesinde sergilenen bir hayvan değilim. Hâlâ fark yaratabileceğime ve Serie A'da 20 gol atabileceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Diego Armando Maradona'nın son belgeselini izlediğini ifade eden Zlatan, "Kimse onun gibi değil. Burada, o şehrin sevgisini görmek neredeyse beni Napoli'de oynamak istememe neden olacak. Diego Maradona'nın yaptıklarını tekrarlamak harika olurdu. Napoli'ye gideceğimi söylemiyorum" dedi.