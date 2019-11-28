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Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yaktılar!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 28.11.2019 00:01 | Son Güncelleme

Bir grup Malmö taraftarı, İsveç'in Hammarby kulübünden hisse aldığını açıklamasından sonra Zlatan Ibrahimovic'in Malmö'deki Stadiontorget Meydanı'nda bulunan heykelini meşale ile ateşe verdi.

İsveç'te Malmö taraftarları, Zlatan Ibrahimovic'e karşı cephe almış durumda. Kulüp taraftarları, altyapılarından yetişen golcü oyuncunun İsveç Ligi takımlarından Hammarby'den hisse satın aldığını açıklamasının ardından oyuncunun ekim ayında açılan heykelini yaktı.

Heykeli yakan maskeli grubun beyaz sprey boya ile heykeli boyadığı ve heykelin alt kısmına şiddet ve tehdit içeren yazılar yazdığı belirtildi.

Zlatan Ibrahimovic, ekim ayında heykelinin açılışında, "Malmö benim evim. New York'a giderseniz özgürlük heykeli, İsveç'e giderseniz Zlatan heykeli" ifadelerini kullanmıştı.

Tecrübeli golcü son olarak Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy forması giymişti.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
zlatan ibrahimovic hammarby isveç Stadiontorget Meydanı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
heykeli dikilecek ne başarısı var bunun.dunyada Ronaldo ve Messi dışında dikilen heykelleri yıkın:))
ego fosss.
Kral çok ama çok kızacak
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