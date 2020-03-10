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Zonguldak Belediyespor mağlubiyetle başladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.03.2020 18:52 | Son Güncelleme

Zonguldak Belediyespor Basketbol takımı Kırşehir’de başlayan U-18 3.Bölge Şampiyonasına mağlubiyetle başladı.U-18 Basketbol 3.

Zonguldak Belediyespor mağlubiyetle başladı

Zonguldak Belediyespor Basketbol takımı Kırşehir’de başlayan U-18 3.Bölge Şampiyonasına mağlubiyetle başladı.
U-18 Basketbol 3. Bölge Şampiyonası Kırşehir’de başladı. Zonguldak’tan müsabakalara Zonguldak Belediyespor Basketbol takımı katıldı. Zonguldak Belediyespor takımınında yer aldığı şampiyona da gruplar belli oldu.
Zonguldak Belediyespor Basketbol takımı B Grubuna düşürken grubunda, Ted Ankara Kolejlileri, Merzifon Belediye Amasya, Yıldızlar All Star Kastamonu, Çankaya Üniversitesi Ankara, A Grubunda ise Yeniyol Eğitim Kurumları Eskişehir, Atasuspor Bartın, Bahçeşehir Samsun, Elit Basketbol Kırıkkale, Atakum Belediyespor Samsun ve Bahçeşehir Samsun takımları yer aldı.
Zonguldak Belediyespor Basketbol takımı grubun ilk maçında Ted Ankara Kolejlileri karşılaştı. İki takım arasında nefes kesen karşılaşmayı Zonguldak Belediyespor Basketbol takım 48-36 kaybetti.
Zonguldak Belediyespor Basketbol takımı 11 Mart Çarşmaba günü saat 16:00’da grubun ikinci maçında ise Yıldızlar All Star Kastamonu karşılaşacak. 5 gün sürecek olan şampiyonada gruplarını birinci ve ikinci tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek.

Zonguldak Belediyespor mağlubiyetle başladı

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