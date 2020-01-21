Zonguldak BEÜ yeni programlarla nitelikli büyümesine devam ediyor

Ulusal ve uluslararası alanda yürütülen bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel faaliyetler ve elde edilen başarılar ile Batı Karadeniz Bölgesi’nin tercih edilen üniversitesi haline gelen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, bünyesine kattığı yeni lisans ve ön lisans programları ile büyümesine devam ediyor.

Rektörlüğün, bölüm, anabilim dalı ve program açılmasına ilişkin teklifinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Yürütme Kurulu’nun 08/01/2020 tarihli toplantısında alınan kararla açılması onaylanan Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı; İletişim Fakültesi altında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı lisans programları ile Devrek Meslek Yüksekokulu bünyesinde Pastacılık ve Ekmekçilik ön lisans programına yeni akademik dönemde öğrenci alınması planlanıyor. Alınan bu kararla, üniversitedeki toplam lisans bölümü sayısı 161, önlisans program sayısı ise 135’e yükselmiş oldu.

YÖK tarafından açılması onaylanan yeni lisans ve önlisans programları ile ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Çufalı, üniversitenin bünyesine kazandırdığı yeni bölüm ve programlar ile eğitim kalitesini yükseltmeye dönük çalışmaların yanı sıra, öğrenci sayısını artırma faaliyetlerine bir yenisinin daha eklendiğini vurguladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin altyapısını güçlendirecek akademik birimleri açarak üniversitenin küresel ölçekte rekabet edebilirliğini artırmaya dönük çalışmalarına hız kesmeden devam edileceğini belirten Rektör Çufalı, yeni açılan bölüm ve programlarımızın Zonguldak’a, bölgeye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

