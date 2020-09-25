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Zonguldak Havalimani pist çalışmaları yerinde incelendi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.09.2020 14:45 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı’nın pist çalışmaları yerinde incelendi.TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya beraberinde Zonguldak AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun Zonguldak Havalimanına yapılan pist uzatma çalışmalarını yerinde inceledi.Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz ve Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin gelinen nokta ve yapılacak işler hakkında heyete bilgiler aktarılarak, 1 Ekim tarihinden itibaren başlanılacak olan mevcut pistin genişletilmesi çalışmaları koordine edilerek havalimanının eksikleri hususunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı’nın pist çalışmaları yerinde incelendi.
TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya beraberinde Zonguldak AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun Zonguldak Havalimanına yapılan pist uzatma çalışmalarını yerinde inceledi.
Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz ve Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin gelinen nokta ve yapılacak işler hakkında heyete bilgiler aktarılarak, 1 Ekim tarihinden itibaren başlanılacak olan mevcut pistin genişletilmesi çalışmaları koordine edilerek havalimanının eksikleri hususunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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