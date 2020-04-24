YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak hilal oldu

Zonguldak hilal oldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 24.04.2020 01:13 | Son Güncelleme

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Zonguldak’ın havadan hilal şeklindeki görüntüsü sosyal medya hesabında paylaştı.Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Zonguldak’ın drone ile havadan görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı.

Zonguldak hilal oldu

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Zonguldak’ın havadan hilal şeklindeki görüntüsü sosyal medya hesabında paylaştı.
Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Zonguldak’ın drone ile havadan görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde şehir hilal olarak gözüktü. Emniyet Müdürü Metin Turanlı, paylaşımında ’100. yılda Zonguldak’ta Hilal ile başladık; hoş geldin ey şehri RAMAZAN’dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Canlı yayında sinekle imtihan! Canlı yayında sinekle imtihan!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bir musluk 3 bin 150 TL’ye patladı

Bir musluk 3 bin 150 TL’ye patladı

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandılar

Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandılar

Başsavcı Dönmez, izolasyondaki memurun oğluna cübbe giydirip bayramını kutladı

Başsavcı Dönmez, izolasyondaki memurun oğluna cübbe giydirip bayramını kutladı

Safranbolu’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Safranbolu’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Zonguldak Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:52
Öğle
12:56
İkindi
16:44
Akşam
19:50
Yatsı
21:19

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Elif Ata Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eren Enerji’den hayat kurtaran bağış

Eren Enerji’den hayat kurtaran bağış

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Kızılay sokağa çıkamayanlara 3 bin ekmek dağıttı

Kızılay sokağa çıkamayanlara 3 bin ekmek dağıttı

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.