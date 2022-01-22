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Zonguldak-İstanbul kara yolu kar nedeniyle uzun araç geçişlerine kapatıldı

22.01.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak-İstanbul kara yolu kar nedeniyle uzun araç geçişlerine kapatıldı

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda zor anlar yaşadı.

Araçlar rampaları çıkmakta zorlanırken, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Zonguldak-İstanbul kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik, uzun araç geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

Öte yandan, yoğun kar nedeniyle Merkez'de 3, Kozlu'da 4, Ereğli'de 8, Çaycuma'da 9 ve Alaplı'da 13 olmak üzere 37 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Zonguldak Belediyesi karla mücadele ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Ereğli Belediyesi de trafikte herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda sürücüleri uyardı.

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