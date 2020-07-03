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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 03.07.2020 10:30 | Son Güncelleme

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak'ın yanı sıra Ankara, İstanbul ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında avukat ve muvazzaf askerin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

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