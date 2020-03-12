YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak otogarında üniversitelerin tatil yoğunluğu

Zonguldak otogarında üniversitelerin tatil yoğunluğu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.03.2020 22:58 | Son Güncelleme

Zonguldak Şehirlararası Otobüs Terminali en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Zonguldak Şehirlararası Otobüs Terminali en kalabalık günlerinden birini yaşadı. 3 haftalık tatili duyan üniversiteliler adeta otogara akın etti.
Korona virüsün dünyayı etkisi altına almasının ardından Türkiye’de de tedbirler sıkılaştırıldı. Üniversite düzeyinde eğitime 3 haftalık ara verildi. Haberi alan üniversiteli gençler adeta Zonguldak Şehirlararası Otobüs Terminali’ne akın etti. Hazırlıksız yakalanan bazı işletmeciler ek seferler ile öğrencileri ailelerine ulaştırmak için adeta birbirleriyle yarıştı.
Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Manisa, Samsun, Bursa, Sakarya, Kocaeli, İzmir, Antalya gibi illere gidebilmek için bilet yarışına giren öğrenciler, korona virüse karşı da maskeli tedbir aldı. Ortamın kalabalık olması sebebiyle çoğu öğrenci maske ile dolaşarak bilet almaya çalıştı.
Bu gece saatlerine bilet alabilenler sevinirken ileri tarihli bileti bulunan öğrenciler ise biletlerin tarihlerini güncellemeye çalıştı.
İşletmecilerden Ömer Özcan, "3 haftalık tatil ilan edilmesinin ardından öğrenciler otogara akın etti. Bizler de öğrencileri ailelerine kavuşturmak için ek seferler koyduk. Hazırlıklıydık, araçlarımız hazır bekliyordu. Aktarmalı seferler yerine direk seferler koyduk. Öğrencileri aileleriyle buluşturacağız. Zonguldak Otobüs Terminali tarihin en kalabalık en yoğun günlerinden birini yaşıyor" diye konuştu.
Öğrencilerin otogardaki bilet yoğunluğunun gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Öte yandan bazı öğrenciler de hafta sonuna bilet satın alarak kaldıkları yurtların yolunu tuttu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Köylüler kooperatif kurdu

Köylüler kooperatif kurdu

Bandırma’da virüs seferberliği

Bandırma’da virüs seferberliği

Altınova’da temizlik seferberliği

Altınova’da temizlik seferberliği

İlçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışmaları

İlçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışmaları

Burhaniye’de Korona Virüs kolonya satışlarını arttırdı

Burhaniye’de Korona Virüs kolonya satışlarını arttırdı

Zonguldak Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:37
Sabah
07:03
Öğle
13:08
İkindi
16:24
Akşam
19:03
Yatsı
20:22

İlginizi Çekebilir

Yaşlı kadın evinin çatısında asılı bulundu

Yaşlı kadın evinin çatısında asılı bulundu

Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı

Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı

Zonguldak'ta otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı

Zonguldak'ta otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Zonguldak'tan Uygur Urumçi Bölgesine Gelin Gitti

Zonguldak'tan Uygur Urumçi Bölgesine Gelin Gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.