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Zonguldak Şehit Madenci Aileleri Derneği’nden GMİS’e forma

08.01.2021 17:25 | Son Güncelleme:
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Zonguldak Şehit Madenci Aileleri Derneği, Genel Maden İşçileri Sendikasını ziyaret ederek, Genel Başkan Hakan Yeşil ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’na maden şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu formayı hediye etti.Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, 7 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesinde meydana gelen ve 8 madencinin şehit olduğu tarihin yıl dönümü olan 7 Ocak 2021 tarihinde derneklerine verdikleri destekleri nedeniyle GMİS’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Zonguldak Şehit Madenci Aileleri Derneği, Genel Maden İşçileri Sendikasını ziyaret ederek, Genel Başkan Hakan Yeşil ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’na maden şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu formayı hediye etti.
Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, 7 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesinde meydana gelen ve 8 madencinin şehit olduğu tarihin yıl dönümü olan 7 Ocak 2021 tarihinde derneklerine verdikleri destekleri nedeniyle GMİS’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Genel Başkan Hakan Yeşil ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nu makamlarında ziyaret eden Yiğit, üzerinde maden şehitlerinin isimlerinin bulunduğu formayı hediye etti.

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