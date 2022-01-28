Zonguldak TSO Başkanı Demir, Maden Müzesi'nin ERIH'e üye olmasını değerlendirdi:

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, "yaşayan müze" olarak adlandırılan Türkiye'nin "ilk" taşkömürü müzesinin Avrupa Endüstri Mirası Rotası'na (ERIH) ikinci üye olarak kabul edilmesinin kentin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Demir, yaptığı açıklamada, Maden Müzesi'nin Avrupa Endüstri Mirası Rotası'na ikinci üye olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Zonguldak'ta ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde sürdürülen endüstri mirası odaklı araştırma, iş birliği, tasarım ve proje destek çalışmalarının hızla devam ettiğini ve güzel sonuçlar alındığını aktaran Demir, "Kabul edilen üyelik, Zonguldak ilinin taşkömürüyle şekillenen tarihinin uluslararası boyutta tanıtımına ve şehrin marka değerine önemli katkılar sağlayacaktır. Başta sayın Valimiz Mustafa Tutulmaz olmak üzere emeği geçen, gayret gösteren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

