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Zonguldak “Üniversite Tercih Günleri" BEÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.03.2020 13:29 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde, EKET Fuarcılık tarafından organize edilen “Zonguldak Üniversite Tercih Günleri” üniversite adaylarından yoğun ilgi gördü.Sezai Karakoç Kültür Fuaye alanında gerçekleştirilen tanıtımlarda, devlet ve vakıf üniversiteleri yetkilileriyle yüz yüze görüşen öğrenciler, merak ettikleri konuları sorma imkanı bulurken verilen seminerlerle de detaylı olarak bilgilendirildi.Tercih günlerinde, Rektör Prof.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde, EKET Fuarcılık tarafından organize edilen “Zonguldak Üniversite Tercih Günleri” üniversite adaylarından yoğun ilgi gördü.
Sezai Karakoç Kültür Fuaye alanında gerçekleştirilen tanıtımlarda, devlet ve vakıf üniversiteleri yetkilileriyle yüz yüze görüşen öğrenciler, merak ettikleri konuları sorma imkanı bulurken verilen seminerlerle de detaylı olarak bilgilendirildi.
Tercih günlerinde, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı fuaye alanını ziyaret ederek öğrenciler ve üniversite yetkilileri ile sohbet etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne yoğun ilgi gösteren üniversite adayları üniversitemizin fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları ile lisans ve ön lisans programları; bölümlerin geçen yılki taban ve tavan puanları, eğitim olanakları, sosyal imkânlar konusunda bilgi sahibi olurken kendilerine BEÜ’nün tanıtım materyalleri sunuldu.
Fuar kapsamında üniversiteye konuk olan öğrenciler, Farabi Kampüsünü gezerek üniversitenin bilimsel, sosyal ve kültürel imkânlarını yerinde görme fırsatı buldu.

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