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Zonguldak Valisi Tutulmaz, Çaycuma OSB’ye ziyarette bulundu

14.01.2021 19:08 | Son Güncelleme:
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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette bulunan bazı fabrikaları ziyaret ederek incelemede bulundu.Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ile birlikte, Çaycuma OSB’ de üretime başlayan Elcab Kablo Fabrikasında ilk ürün ve tanıtım programına katıldı.Vali Tutulmaz yaptığı konuşmada, Elcab Kablo Fabrikası’nın hemşerilere yurtiçinde ve yurtdışındaki yatırımlarının bir kısmını bölgeye döndürmelerinin bir örneği olduğunu belirterek ve sağlanan istihdam nedeniyle fabrika sahibi Necdet Tıskaoğlu’na teşekkür etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette bulunan bazı fabrikaları ziyaret ederek incelemede bulundu.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ile birlikte, Çaycuma OSB’ de üretime başlayan Elcab Kablo Fabrikasında ilk ürün ve tanıtım programına katıldı.
Vali Tutulmaz yaptığı konuşmada, Elcab Kablo Fabrikası’nın hemşerilere yurtiçinde ve yurtdışındaki yatırımlarının bir kısmını bölgeye döndürmelerinin bir örneği olduğunu belirterek ve sağlanan istihdam nedeniyle fabrika sahibi Necdet Tıskaoğlu’na teşekkür etti. Vali Tutulmaz yanındaki heyet ile birlikte fabrikayı gezerek çalışanlarla sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.
Akabinde Vali Mustafa Tutulmaz, OSB faaliyette bulunan Nersoy Tekstil Fabrikasını da ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Konu ile ilgili yetkililerden brifing alan Vali Tutulmaz, fabrikada üretim bantları gezerek çalışanlarla sohbet etti.

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