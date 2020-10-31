Zonguldak Valisi Tutulmaz’dan yardımsever vatandaşlara çağrı

İzmir’de yaşanan deprem felaketinin ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz yardımseverlere yardım çağrısında bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz İzmir’de yaşanan deprem sonrasında dışarıda kalan vatandaşlara yardım etmek isteyen Zonguldak halkına çağrıda bulundu. Yaşanan afet sonrasında afetzedelere ulaştırılmak üzere gıda kolisi ve kullanılmamış battaniye yardımlarının kabul edileceğini duyuran Vali Tutulmaz, “İzmir’deki ihtiyaç sahibi afetzedeler için şu an sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç vardır. Vatandaşlarımız yardım etmek istiyorlarsa yardımlarını ilçe kaymakamlıklarımızdaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)’ye yapabilirler” dedi.

Zonguldak Valiliği’nin yaptığı açıklama da ise “İzmir merkezli yaşanan deprem afeti sonrası insani yardım amacıyla afetzedelere ulaştırılmak üzere Zonguldak Valiliği sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Kızılay şubemizin organizasyonunda gıda kolisi ve kullanılmamış battaniye yardımları kabul edilecektir. Bu doğrultuda gıda kolisi ve kullanılmamış battaniye yardımlarınızı Zonguldak Valiliği sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapabileceğiniz hususu yardımsever halkımızın bilgisine sunulur.” denildi.

