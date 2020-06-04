Zonguldak’ın hava kalitesi arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ulusal hava kalite izleme ağından bugün alınan verilere göre Zonguldak’ta hava kalitesinin önemli oranda arttığı gözlemlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ölçümlerine göre an itibari ile Zonguldak’ın açık hava sporlarına çok uygun olduğu, aynı zamanda bisiklet sürmek ve açık havada yürüyüş yapmak için de çok elverişli bir konumda olduğu belirtildi.

Havaların ısınması sonucunda evsel ısıtmada kullanılan kömür tüketiminin azalmış olmasının hava kalitesinde yaşanan artışta çok ciddi derecede etken olduğunu ifade eden uzmanlar, şehir içi trafiğin yoğun olmamasının da hava kalitesinin artmasında olumlu yönde katkı sağladığını ifade ettiler.

Öte yandan 31 Aralık 2019 günü bacalarında filtrasyon sistemi olmadığı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından üretimi durdurulan Çates’in Çevre Bakanlığı’ndan aldığı geçici izinle bugün akşam saatlerinde üretime başlaması bekleniyor. Uzmanlar, Çates’in yeniden devreye girmesi ile hava kalitesinin etkilenip etkilenmeyeceğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade ettiler.



