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Zonguldaklı güreşçi Türkiye şampiyonu oldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.03.2020 17:15 | Son Güncelleme

Zonguldaklı güreş antrenörü Murat Çakır’ın yetiştirdiği ve geleceğin güreşçisi olarak gösterilen Mehmet Miraç Alaca, Okullararası Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.Gençlik Spor Bakanlığı Okul Sporları Faaliyetleri programı kapsamında Tokat’ta Okullar arası Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası yapıldı.

Zonguldaklı güreşçi Türkiye şampiyonu oldu

Zonguldaklı güreş antrenörü Murat Çakır’ın yetiştirdiği ve geleceğin güreşçisi olarak gösterilen Mehmet Miraç Alaca, Okullararası Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.
Gençlik Spor Bakanlığı Okul Sporları Faaliyetleri programı kapsamında Tokat’ta Okullar arası Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası yapıldı. Şampiyonaya Zonguldaklı güreş antrenörü Murat Çakır yönetiminde sporcu Miraç Mehmet Alaca katıldı. Alaca, 85 kiloda minderde birinden zorlu rakipleri geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Zonguldaklı güreş antrenörü Murat Çakır, ’’Öncelikle sporcumu tebrik ediyorum. Gerçekten bu sporun hakkını veriyor. Çok çalıştık ve sonucunda da altın madalya kazandık. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. İnanıyorum Miraç, ay-yıldızlı forma altında büyük başarılara imza atarak göğsümüzü da kabartacaktır. Bizlere destek veren Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel’e ve Güreş İl Temsilciliğine teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
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