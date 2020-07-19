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Zonguldaklı işadamı, afetzedelerin imdadına yetişti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.07.2020 15:12 | Son Güncelleme

Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, meydana gelen sel felaketi sonrası afetzedelere yardım götürdü.Japonya’da yaşayan Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, ülkenin Kumamato Eyaletinin Hitoyoshi kentinde meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeye yardım malzemesi ve maddi yardım götürdü.

Zonguldaklı işadamı, afetzedelerin imdadına yetişti

Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, meydana gelen sel felaketi sonrası afetzedelere yardım götürdü.
Japonya’da yaşayan Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, ülkenin Kumamato Eyaletinin Hitoyoshi kentinde meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeye yardım malzemesi ve maddi yardım götürdü. Yaraların sarılmasına destek veren Enşici, "Afet bölgesinde çok büyük bir hasar meydana geldiğini yerinde gördüm.Gerçekten acı bir tablo idi.
Gün boyunca elimden geldiği kadar selin meydana getirdiği çamurların binalardan temizlenmesine yardım ettim.Çok sayıda dostumun ev ve iş yerleri çok büyük zararlar gördü.Şükürler olsun canlarına bir şey gelmedi. Ancak hayatını kaybedenler arasında dostlarımızın akraba ve arkadaşları da vardı.Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet eş dost ve akrabalarına sabırlar dilerim.Afet bölgesinde değişik eyaletlerden asker ve polis ekipleri gelerek destek vermekteler. Bu zor dönemi hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki hafta tekrar yardım götürmeyi planlıyorum. Önemli olan bu olayların bir daha yaşanmaması ve doğal afetlerin tekrar meydana gelme ihtimaline karşı tedbirlerin alınmasıdır diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Zonguldaklı işadamı, afetzedelerin imdadına yetişti

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