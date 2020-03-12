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Zonguldaklı sporcular, Bodybuilding kategorisinde şampiyon oldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.03.2020 16:46 | Son Güncelleme

Zonguldaklı sporcu Küraş Demirci, İstanbul’da yapılan Avrupa Şampiyonası seçmelerinde Büyükler Bodybuilding kategorisinde şampiyon oldu.Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 4-8 Mart tarihleri arasında Avrupa Şampiyonası seçmeleri yapıldı.

Zonguldaklı sporcu Küraş Demirci, İstanbul’da yapılan Avrupa Şampiyonası seçmelerinde Büyükler Bodybuilding kategorisinde şampiyon oldu.
Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 4-8 Mart tarihleri arasında Avrupa Şampiyonası seçmeleri yapıldı. Seçmelere Zonguldaklı sporcu Kürşat Demirci katıldı. Büyükler Bodybuilding kategorisinde birbirinden zorlu rakipleri geride bırakan Demirci, müsabakalar sonunda Türkiye şampiyonu oldu. Zonguldaklı sporcunun bu büyük başarısı kentte de sevinçle karşılandı. Öte yandan Kürşat Demirci’nin Gençler kategorisinde de 2 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.
Zonguldaklı sporcu Kürşat Demirci, "Büyük bir irade, azim ve emekle hazırlanmış olduğum Avrupa Şampiyonası seçmelerinde şampiyon oldum. Bu üçüncü şampiyonluğum. Büyüklerde ise ilk yarışmamdı. Çünkü unvanı korumam gerekliydi. Kolay olmadı. Güzel, çekişmeli bir yarış oldu. Bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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