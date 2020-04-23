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Zonguldaklılar 23 Nisan’ı balkondan kutladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.04.2020 12:54 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 23 Nisan coşkusu yaşandı.

Zonguldak’ta 23 Nisan coşkusu yaşandı. Kutlamalar yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle balkonlarda gerçekleştirildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Zonguldak’ta kutlamalar belediye hoparlörlerinden gerçekleştirildi. Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla evlerinde kalan Zonguldak halkı; çocuklarıyla birlikte kutlamaları evlerinin balkonlarından gerçekleştirdi.
Saatler 12.00’ı gösterdiğinde hoparlörler aracılığıyla önce saygı duruşunda bulunuldu ardından da İstiklal Marşı okundu. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan hoparlörler aracılığıyla halkın ve çocukların bayramını kutladı.
Kutlamalar şiir ve şarkı yayınları ile devak etti. Bazı vatandaşlarını montlarını giyerek balkona çıktığı görüldü.

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Zonguldak Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:54
Öğle
12:56
İkindi
16:44
Akşam
19:49
Yatsı
21:18

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Elif Ata Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
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Okay Ayçiçek Eczanesi
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Dilan Eczanesi
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