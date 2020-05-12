YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak’ta 128 okulda LGS sınavı yapılacak

Zonguldak’ta 128 okulda LGS sınavı yapılacak

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.05.2020 14:16 | Son Güncelleme

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül, telekonferans yöntemi ile Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcıları Mustafa Safran ve Mahmut Özer ile görüştü.

Zonguldak’ta 128 okulda LGS sınavı yapılacak

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül, telekonferans yöntemi ile Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcıları Mustafa Safran ve Mahmut Özer ile görüştü. Telekonferansta 81 ilde 20 Haziran’da yapılacak olan LGS sınav uygulamaları değerlendirilirken Zonguldak ili ölçeğinde yapılacaklar da değerlendirildi.
20 Haziran tarihinde Zonguldak’ta yapılacak olan LGS sınavı süreci uygulamaları hakkında İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül, Merkez ilçe ile birlikte Zonguldak’ta 8 ilçede, 128 okulda, 624 salonda 6 bin 926 öğrenci, 77 öğrenci de tek kişilik salonlarda olmak üzere sınavın yapılacağını belirtti. Okulların salonlarında uygulanacak LGS için Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulunun önerileri ve Bakanlığın talimatları doğrultusunda Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm dezenfektan çalışmalarının, kişisel hijyen çalışmalarının titizlikle uygulanarak sınavın yapılacağı belirtildi.
Taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan taşıma kapsamında olan 8.sınıf öğrencilerini de yine taşımalı araçlarla öğrencilerin sınava girecekleri okullara taşınacağı belirtildi. Bakanlığın açıkladığı üzere sınava girecek olan her öğrencinin kendi okulunda sınava alınacağını ifade edildi. Sınav, 2019-2020 öğretim yılında 8’inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak, iki oturum hâlinde uygulanacak. Çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek.
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül, Zonguldak’ta öğrenci ve öğretmenlerinin EBA kullanım oranlarına da değinerek; aktif öğretmen kullanımında Türkiye geneli 81 il içerisinde 23.sıradan 99,66 puanla 13.sıraya yükseldiğini, aktif öğrenci kullanımında ise 12.sıradan 73,13 puanla 81 il içerisinde 5.sıraya yükseldiğini belirtti.
Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin EBA içeriğinden daha fazla yararlanabilmeleri için canlı ders uygulamaları ile öğrencilerin eğitimlerini destekleyen tüm yönetici ve öğretmenlere teşekkür ederek, öğrencilerin daha fazla uzaktan eğitime erişebilmesi için bu artışın devam etmesi gerektiğini belirtti.

Zonguldak’ta 128 okulda LGS sınavı yapılacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Balıkesir’e mevsimlik tarım işçileri geldi

Balıkesir’e mevsimlik tarım işçileri geldi

Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı bırakıldı

Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı bırakıldı

Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı

Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı

Büyükşehir, berber ve kuaförlere koruyucu set dağıttı

Büyükşehir, berber ve kuaförlere koruyucu set dağıttı

Başhemşire’den anlamlı çağrı

Başhemşire’den anlamlı çağrı

Zonguldak Namaz Vakitleri 12 Mayıs Salı

İmsak
03:44
Sabah
05:30
Öğle
12:54
İkindi
16:49
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Salı

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Gökmen Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler ekim yapıyor

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler ekim yapıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.