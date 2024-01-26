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Zonguldak'ta 15 metre yükseklikten kara yoluna düşen otomobildeki 2 kişi öldü

AA AA
26.01.2024 08:15 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta, 15 metre yükseklikten kara yoluna düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Zonguldak'ta 15 metre yükseklikten kara yoluna düşen otomobildeki 2 kişi öldü

Zonguldak-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde, S.E'nin (43) kullandığı 67 ZK 679 plakalı otomobil, Sapça mevkisinde 15 metre yükseklikteki istinat duvarından kara yoluna düştü.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Sedat Ermiş (45) ve Özkan Eliusta'nın (41) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü S.E. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ermiş ve Eliusta'nın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan güvenlik önleminin alındığı kara yolunda polis ekipleri otomobilin düştüğü yerde kazaya dair iz ararken, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz da incelemelerde bulundu.

Otomobil çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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Zonguldak Otomobil istinat duvarı düştü yaralı

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