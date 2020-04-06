Zonguldak'ta 15 yaşındaki gencin ekmek isteğini kaymakam vekili karşıladı

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altındakilere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evde kalan 15 yaşındaki gencin ekmek talebini Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay karşıladı.

Devrek ilçesinde yaşayan ve ebeveynleri çalışmak için şehir dışında olan genç, ekmek talebini Vefa Sosyal Destek Merkezine bildirdi.

Çağrıdan haberdar olan ve gencin kurallara uymasından memnuniyet duyan Kaymakam Vekili Altay, evine ekmek götürdüğü gençle sohbet etti.

- "Gençlerin kurallara bu kadar uyması çok hoşuma gitti"

Kaymakam Vekili Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 yaşında gencin ekmek talebinin merkeze ulaştığını belirterek, "Arkadaşlar talebi doğruladılar. Huzeyfe kardeşimizin annesi ve babası şehir dışında çalıştığı için evde arkadaşıyla kalıyormuş. Doğrusu gençlerin kurallara bu kadar uyması çok hoşuma gitti. Ekmeği bizzat götürmek istedim. İyi de oldu. İki havalı gençle tanışmış oldum ve kendilerine duyarlılıkları için teşekkür ettim." ifadelerini kullandı.

