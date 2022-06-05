Zonguldak'ta 17 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, arkadaşlarıyla denize giren çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Karabük'ün Yenice ilçesinde oturan 17 yaşındaki Muhammet Mustafa G, denize girmek için iki arkadaşıyla Filyos beldesindeki sosyete plajına geldi.

Denize girdikten bir müddet sonra gözden kaybolan çocuk için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çocuğu, teknelerle arama çalışmalarına katılan Filyos Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



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