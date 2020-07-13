YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak’ta 18 yaş altı gençlere yönelik yasak kaldırıldı

Zonguldak’ta 18 yaş altı gençlere yönelik yasak kaldırıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.07.2020 13:32 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin yanlarında velisi veya vasisi bulunma şartı kaldırıldı.Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, İçişmeri Bakanlığı talimatları doğrultusunda Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı.

Zonguldak’ta 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin yanlarında velisi veya vasisi bulunma şartı kaldırıldı.
Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, İçişmeri Bakanlığı talimatları doğrultusunda Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartı kaldırıldı. Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerin, karayolu, demiryolu, deniz veya havayolu ile yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde olduğu şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılacağı belirtildi.
Kendi başına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerin seyahatlerinde de toplu taşıma araçlarına yönelik İçişleri Bakanılğınca çıkarılan genelgeler, Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları ile koronavirüs bilim kurulu rehberinde yer alan hususlara uyulacağı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kıyı sarımsakları Körfez’e renk kattı

Kıyı sarımsakları Körfez’e renk kattı

Zonguldak Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:24
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:34
Yatsı
22:21

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Ada Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Alaplı Devlet Hastanesi’ne yeni başhekim atandı

Alaplı Devlet Hastanesi’ne yeni başhekim atandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.