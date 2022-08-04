Zonguldak'ta 188 bin makaron ele geçirildi

ZONGULDAK (AA)- Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 188 bin makarona (filtreli sigara kağıdı) el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Kozlu ilçesinde S.T'ye (44) ait bir depoya operasyon düzenlendi.

Depoda satışa hazır 188 bin içi doldurulmuş makaron, 3 bin 310 aroma kapsülleri,1600 adet paketlenmiş sigara, 104 kilogram satışa hazır açık tütün ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere emniyete getirilen S.T. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.



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