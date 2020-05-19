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Zonguldak’ta 19 Mayıs Bayramı törenle kutlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.05.2020 11:30 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Valilik binası önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene il protokolünün yanı sıra törende görevli öğrenciler katıldı.

Zonguldak’ta, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Valilik binası önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.
Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene il protokolünün yanı sıra törende görevli öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törende Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakıldı.
Yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kuralları ile maske kullanımı dikkate alınarak gerçekleştirilen tören sonrası Vali Erdoğan Bektaş, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bektaş, "Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı için Samsun’a çıkışının 101. yıl dönümü. Anadolu’da başlayan Kurtuluş Savaşı, arkasından Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile gerçekleşen bağımsızlık arayışı, sonrasında gençlerimize hediye edilen bir gençlik bayramı. Maalesef bu sene gördüğünüz şartlarda kutlamak zorunda kaldık. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemiz de pandemi sürecinden geçiyor. Daraltılmış bir bayram kutlaması yaptık. Gençlerimizin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

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