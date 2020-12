Zonguldak’ta 2020 yılı böyle geçti

Mayıs 2020

5 Mayıs: Zonguldak’ta 2006 yılından bu yana sürekli hırsızlık olayına karışan ve akıl hastası olduğu için fiil ehliyeti bulunmayan E.B. dün gecede 3 iş yerine girerek hırsızlık yaptı.

5 Mayıs: 42 yıldır atletizm ile uğraşan 52 yaşındaki milli veteran atlet Ali Olgun Örkiz, Balkan Şampiyonası’nda elde ettiği 3’üncülük madalyasını en çok değer biçen kişiye vererek gelirini Sosyal Hizmetler Kurumu’na bağışlayacak.

6 Mayıs: Zonguldak’ta 11 yıllık kuaför Tarkan Baldan, korona virüs tedbirleri nedeniyle 40 gündür kapalı olan iş yerini devlet destekli ihtiyaç kredisi ile yeniledi. Baldan, "Müşterilerimi çok özledim" diyerek heyecanla saç keseceği günü bekliyor.

10 Mayıs: Zonguldak’ta 14 aylık bebek, yediği eriğin boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetti. Küçük kız, Anneler Günü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

10 Mayıs: Zonguldak’ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkartırken sosyal mesafeye de önem gösterdi.

19 Mayıs: Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 55 yaşındaki Ramazan ve 54 yaşındaki eşi Zühriye Yıldız, evde yedikleri turşu ve pekmezin ardından rahatsızlandı. Konservedeki ’Clostridium botulinum’ bakterisinden şüphelenilmesi üzerine yapılan testlerde bakteriye rastlanmadı. Ailenin 170 günlük yaşam mücadelesinde 55 yaşındaki Ramazan Yıldız yaşamını yitirdi. Eşi Zühriye Yıldız ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

20 Mayıs: Zonguldak’ın Kilimli İlçesi’ne bağlı Gelik beldesinde kaçak bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hasan A. isimli işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

22 Mayıs: Zonguldak’ta şehirler arası taşımacılık yapan bir firma, karayolu taşımacılık fiyatlarının artması nedeniyle yolcularına otobüs yerine özel VİP araçla hizmet veriyor. Yolculuk öncesi yolcuların ateşi ateş ölçer ile ölçülüyor ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınıyor.

25 Mayıs: Zonguldak’ta 40 yıl önce babasının hayatını kaybetmesiyle köyündeki ve dünyadaki toplumsal olayları ajandasına not almaya başlayan 70 yaşındaki Muharrem Kara, yeni tip korona virüsü de an be an defterine kaydetti.

29 Mayıs: Genel Maden işçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, iki ay ara verdiniz üretime 1 Haziran itibari ile üç vardiya şeklinde üretime başlayacaklarını söyledi.

29 Mayıs: Zonguldak bölgesinin değerlerinden Çaycuma Manda Yoğurdu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 08.05.2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından menşe adıyla tescil edildi.