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Zonguldak'ta 30 bin makaron ele geçirildi

12.10.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 30 bin makaron ele geçirildi

Zonguldak'ta 30 bin makaron ele geçirildi

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 30 bin bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 30 bin bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İş yeri yetkilisi S.T. hakkında adli işlem uygulandı.

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