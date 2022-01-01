Zonguldak'ta 30 litre kaçak içki ele geçirildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 30 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak alkol üretimi ve sunumunun önlenmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında, 2 kişinin içki imal ederek ilçede işlettikleri iş yerinde sattıkları bilgisine ulaşıldı.

Operasyonda şişelere doldurulmuş satışa hazır 30 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.



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