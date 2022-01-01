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Zonguldak'ta 30 litre kaçak içki ele geçirildi

01.01.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 30 litre kaçak içki ele geçirildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 30 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak alkol üretimi ve sunumunun önlenmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında, 2 kişinin içki imal ederek ilçede işlettikleri iş yerinde sattıkları bilgisine ulaşıldı.

Operasyonda şişelere doldurulmuş satışa hazır 30 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

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