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Zonguldak’ta 4 bin 533 denetim gerçekleştirildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.12.2020 16:25 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta il ve ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 223 ihbar ve 4 bin 533 resen denetleme gerçekleştirildi.İl-ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 3 Aralık 2020 tarihinden itibaren 365 ekip ve 2 bin 217 personel tarafından 223 ihbar incelendi.

Zonguldak’ta 4 bin 533 denetim gerçekleştirildi

Zonguldak’ta il ve ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 223 ihbar ve 4 bin 533 resen denetleme gerçekleştirildi.
İl-ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 3 Aralık 2020 tarihinden itibaren 365 ekip ve 2 bin 217 personel tarafından 223 ihbar incelendi. 4bin 533 resen denetleme gerçekleştirildi.
33 işyerine 1. uyarı, 13 işyerine 2. uyarı ve ceza kesilirken 1 gün kapatma cezası alan işyeri ise olmadı. 68 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. 31 bin 164 kez izolansyon denetimi yapıldı.

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