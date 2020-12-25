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Zonguldak’ta 5 bin 586 denetim gerçekleştirildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.12.2020 14:12 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta il ve ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 133 ihbar ve 5 bin 586 resen denetleme gerçekleştirildi.İl-ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 17 Aralık 2020 tarihinden itibaren 365 ekip ve 2 bin 258 personel tarafından 133 ihbar incelendi.

Zonguldak’ta 5 bin 586 denetim gerçekleştirildi

Zonguldak’ta il ve ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 133 ihbar ve 5 bin 586 resen denetleme gerçekleştirildi.
İl-ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 17 Aralık 2020 tarihinden itibaren 365 ekip ve 2 bin 258 personel tarafından 133 ihbar incelendi. 5 bin 586 resen denetleme gerçekleştirildi.
Denetimlerde 24 iş yerine 1. uyarı, 30 iş yerine 2. uyarı ve ceza kesilirken, 1 gün kapatma cezası alan iş yeri ise olmadı. 34 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. 16 bin 673 kez izolasyon denetimi yapıldı.

Zonguldak’ta 5 bin 586 denetim gerçekleştirildi

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