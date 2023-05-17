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Zonguldak'ta 5. kattan düşen kedi ameliyatla sağlığına kavuşturuldu

17.05.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 5. kattan düşen kedi ameliyatla sağlığına kavuşturuldu

Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi 467 Evler mevkisinde bulanan apartmanın 5. katından düşen 1 yaşındaki "Zeytin" isimli kedi, sahibi tarafından veterinere götürüldü.

Veteriner hekim Gökmen Koç, muayene ettiği kedinin ön patisinde kırık olduğunu tespit etti.

Ameliyat edilen kedi, sağlığına kavuşturuldu.

Koç, kedinin kliniğe getirildiğinde genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bir iç kanaması yoktu. Yaptığımız kan tahlillerinde de ameliyata elverişli olduğunu gördük. Ameliyat kararı verdik. Ameliyatta da kırık olan hatları plak uygulamasıyla birbirine sabitledik." bilgisini paylaştı.

Kedinin taburcu edildiğini aktaran Koç, "1 haftalık kontrollerinin ardından da hayatına kaldığı yerden devam edecek." dedi.

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