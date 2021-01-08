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Zonguldak’ta 6 bin 598 denetim gerçekleştirildi

08.01.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta il ve ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 91 ihbar ve 5 bin 187 resen denetleme gerçekleştirildi.İl-ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren 392 ekip ve 2 bin 295 personel tarafından 91 ihbar incelendi.

Zonguldak’ta il ve ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 91 ihbar ve 5 bin 187 resen denetleme gerçekleştirildi.
İl-ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren 392 ekip ve 2 bin 295 personel tarafından 91 ihbar incelendi. 5 bin 187 resen denetleme gerçekleştirildi.
Denetimlerde 59 iş yerine 1. uyarı, 50 iş yerine 2. uyarı ve ceza kesilirken, 1 gün kapatma cezası alan iş yeri ise olmadı. 12 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. 6 bin 598 kez izolasyon denetimi yapıldı.

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