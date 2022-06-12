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Zonguldak'ta 7 iş yerinin camını kıran şüpheli tutuklandı

12.06.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 7 iş yerinin camını kıran şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta 7 iş yerinin camını kıran şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 7 iş yerinin camını kıran zanlı tutuklandı.

Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi ile Devrim Bulvarı'nda dün 7 iş yerinin camını kapalı oldukları sırada yerden aldığı taşlarla kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ü.K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı, cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Zonguldak'ta 7 iş yerinin camını kıran şüpheli yakalandı

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