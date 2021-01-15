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Zonguldak’ta 7 kişiye izolasyona uymama cezası

15.01.2021 08:33 | Son Güncelleme:
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Zonguldak Valiliği il-ilçe salgın denetim merkezince il genelinde yapılan denetimlerde izolasyona uymayan 7 kişiye ceza uygulandı.Zonguldak Valiliği, İl-İlçe Salgın Denetim Merkezince il genelinde geçen 7 Ocak tarihinden itibaren 6 bin 499 resen denetim, 45 ihbar ve 5 bin 175 izolasyon denetimi gerçekleştirdi.

Zonguldak Valiliği il-ilçe salgın denetim merkezince il genelinde yapılan denetimlerde izolasyona uymayan 7 kişiye ceza uygulandı.
Zonguldak Valiliği, İl-İlçe Salgın Denetim Merkezince il genelinde geçen 7 Ocak tarihinden itibaren 6 bin 499 resen denetim, 45 ihbar ve 5 bin 175 izolasyon denetimi gerçekleştirdi. Bu denetimlerde 5 işyerine birinci ihlal uyarısında bulunuldu. 22 işyerine ikinci ihlal uyarında bulunularak idari para cezası kesildi. 7 kişiye de izolasyona uymama cezası kesildi.
Ekiplerin salgınla mücadele denetimleir aralıksız sürüyor.

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