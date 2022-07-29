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Zonguldak'ta 83 yaşındaki kayıp kişi aranıyor

29.07.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 83 yaşındaki kayıp kişi aranıyor

Zonguldak'ta 83 yaşındaki kayıp kişi aranıyor

Zonguldak'ta 83 yaşındaki kayıp kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Merkez ilçeye bağlı Kaleoğlu köyünde ikamet eden Kemal İnce'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince İnce'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Vatandaşların da katıldığı çalışmalar, köy çevresi ve dere kenarında sürdürülüyor.

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