Zonguldak’ta 84 kişi işe alınacak

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İş Müdürlüğü (İŞKUR) Sağlık Bakanlığının daimi işçi alımıyla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

İŞKUR’dan yapılan açıklamada, 4857 sayılı İş kanunu kapsamında Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşlarda görevlendirmek üzere İŞKUR aracılığıyla daimi işçi alınacağını ifa edilerek;

“Zonguldak için İlan edilen kadrolar; 65 temizlik görevlisi (en az ilköğretim mezunu olmak), 9 güvenlik görevlisi-silahsız (en az ortaöğretim mezunu olmak), 10 klinik destek elemanı-hastane (ortaöğretim hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak. İlanlara başvurular 26/03/2020 - 30/03/2020 tarihleri arasında; esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı girişi yapılarak veya e- devlet veya Alo 170 hattı üzerinden alınacaktır. İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi/Hizmet noktasından şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurularda, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak olup her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir mesleğe başvuru yapacaktır. Adayların 18 yaşını tamamlamış olması ve 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

21 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir.) İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir” denildi.

