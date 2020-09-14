YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak’ta Ahilik Haftası kutlamaları

Zonguldak’ta Ahilik Haftası kutlamaları

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Ahilik Haftası nedeniyle Vali Mustafa Tutulmaz’a ziyaret gerçekleştirildi.Zonguldak’ta esnaf ve zanaatkarlar Ahilik Haftası nedeniyle Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti.

Zonguldak’ta Ahilik Haftası kutlamaları

Zonguldak’ta Ahilik Haftası nedeniyle Vali Mustafa Tutulmaz’a ziyaret gerçekleştirildi.
Zonguldak’ta esnaf ve zanaatkarlar Ahilik Haftası nedeniyle Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti. Vali Tutulmaz, ziyarette ahiliğin tüm iyi, güzel ve anlamlı değerlerin bir arada olduğu bir kültürü ve düzeni ifade ettiğini vurgulayarak Ahilik Haftası’nı kutladı.
Öte yandan Vali Mustafa Tutulmaz, Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vali Tutulmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yüzyıllardır Anadolu’ya ışık tutan, geçmişte olduğu gibi günümüzde de bireylerin ticaret ve çeşitli meslek alanlarında yetişmelerine, ekonomik gelişmelerine imkân hazırlayan, tüm bunların yanında çalışma hayatı içerisinde iyi ahlaka sahip olma, kardeşlik, cömertlik, yardımlaşma, dayanışma ve dostluk felsefesi üzerine kurulan Ahilik; tüm iyi, güzel ve anlamlı değerlerin bir arada olduğu bir kültürü ve düzeni ifade etmektedir.
Bilim, iyi ahlak ve çalışma prensiplerine dayanan Ahilik teşkilatı, karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, adalet, dürüstlük, güvenilir olma bilincini taşıyan nice esnaf ve zanaatkârlar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle; Anadolu’ya ışık yayan bu kültürün yaşatılması önem arz etmektedir. Toplumumuzun özünü oluşturan ve gerçekleştirdikleri üretim ve katma değer ile ülkemiz ekonomisine büyük ve önemli yararlar sağlayan esnaf ve zanaatkârlarımız, yukarıda vurgulanan ilke ve değerler ışığında çalışma hayatlarını ticari ahlaka özen göstererek hassasiyetle sürdürmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle çalışma hayatımızda ve ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan esnaf ve ticaret erbabının Ahilik haftasını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Zonguldak’ta Ahilik Haftası kutlamaları

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tarsus MHP’de Mehmet Çelik başkan oldu
Tarsus MHP’de Mehmet Çelik başkan oldu
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Trabzon'da kentsel dönüşüm kapsamındaki 2,3 hektarlık alanın ihalesi yapıldı
Trabzon'da kentsel dönüşüm kapsamındaki 2,3 hektarlık alanın ihalesi yapıldı
Fatih Kızılay, Elazığ Karakoçan FK’ya transfer oldu
Fatih Kızılay, Elazığ Karakoçan FK’ya transfer oldu

Zonguldak Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:25
Öğle
12:53
İkindi
16:24
Akşam
19:12
Yatsı
20:33

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu
Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Tosun, okulların son durumunu ZGC’ye açıkladı
Tosun, okulların son durumunu ZGC’ye açıkladı
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.