YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta amatör lig futbolcuları elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti

Zonguldak'ta amatör lig futbolcuları elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti

02.03.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta amatör lig futbolcuları elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti

Zonguldak'ta amatör ligde mücadele eden Karamansporlu futbolcular, elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti.

Zonguldak 1. Amatör Ligi Merkez B Grubu'nda yer alan Karamanspor ile Zonguldak Gençlikspor, Fener Sahası'nda karşılaştı.

Karamansporlu futbolcular, aleyhlerine kararlar verildiği gerekçesiyle hakemleri protesto etmek amacıyla başlama düdüğünün çalınmasının ardından 30 saniye boyunca elleriyle gözlerini kapatarak topa dokunmadı.

Karşı takımın oyuncuları da 30 saniye boyunca karşılaşmaya devam etmeyerek fair play örneği gösterdi.

Öte yandan, Karamansporlu futbolcuların geçen hafta oynanan Maden İşçileri Topbaşıspor maçında da aynı tepkiyi gösterdikleri, sonraki haftalarda da protestoyu sürdürecekleri belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Grizu faciasında babasını kaybeden maden işçisinin acısı dinmiyorGrizu faciasında babasını kaybeden maden işçisinin acısı dinmiyor
Mersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındıMersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındı
Elazığlı "Gündağ" bebek, Konya'da ameliyat edildiElazığlı "Gündağ" bebek, Konya'da ameliyat edildi
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 2 Mart Çarşamba

İmsak
05:55
Sabah
07:20
Öğle
13:10
İkindi
16:17
Akşam
18:51
Yatsı
20:10
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızı için TikTok açtı! Cepheden dans videolarını yayınladı

Kızı için TikTok açtı! Cepheden dans videolarını yayınladı

FBI o detayı atlamadı! TikTok fenomenini paylaşımı ele verdi

FBI o detayı atlamadı! TikTok fenomenini paylaşımı ele verdi

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Migren ağrısına ilaçsız çözüm! Yapmanız gereken çok basit

Migren ağrısına ilaçsız çözüm! Yapmanız gereken çok basit

Cani sevgiliden polislere şoke eden sözler: Parçaları ararken...

Cani sevgiliden polislere şoke eden sözler: Parçaları ararken...

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.