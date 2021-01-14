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Zonguldak’ta Aralık ayında 6 bin 849 konut satıldı

14.01.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta Aralık ayında 6 bin 849 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Zonguldak’ta 2020 yılının Aralık ayında 6 bin 849 konut satışı yapıldı.TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılı Aralık ayına ait konut satış istatistikleri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Zonguldak’ta 2020 yılının Aralık ayında 6 bin 849 konut satışı yapıldı.
TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılı Aralık ayına ait konut satış istatistikleri açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, Zonguldak’ta Aralık ayında 3 bin 153 adedi ipotekli satış olmak üzere toplamda 6 bin 849 konut satıldı. TÜİK verilerine göre konut satış istatistik verilerinde Karabük’te bin 769 adedi ipotekli satış olmak üzere toplamda 4 bin 584 konut satılırken Bartın’da 2020 Aralık ayında bin 143 adedi ipotekli satış olmak üzere toplamda 2 734 konut satıldı.

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