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Zonguldak'ta babanın öldüğü, kızının yaralandığı trafik kazasına ilişkin sürücü hakkında dava

AA AA
29.01.2024 14:22 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin hafif ticari araç sürücüsü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gökçebey kavşağında 29 Mayıs 2023'te baba Hasan K'nin hayatını kaybettiği, kızı Ayşenur K'nin ise yaralandığı hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hafif ticari aracın sürücüsü B.A. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Hasan K'nin, yolu kontrol etmesi ve ana yoldan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermesi gerekirken duraksamadan ve kontrolsüz şekilde kavşağa girdiği için asli kusurlu olduğu belirtildi.

B.A'nın ise 50 kilometre hız sınırı bulunan kavşağa hızlı girmesi nedeniyle tali kusurlu olduğunun bilirkişi raporuyla sabit olduğu kaydedildi.

Sanık, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

OLAY

Gökçebey ilçesinde B.A'nın (25) kullandığı 67 ABJ 027 hafif ticari araç, Gökçebey kavşağında 29 Mayıs 2023'te, Hasan K. (54) yönetimindeki 06 U 9833 plakalı otomobille çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü ile kızı Ayşenur K. (26) yaralanmıştı. Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan K. yaşamını yitirmişti.

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trafik kazası Zonguldak iddianame Hafif ticari araç çarpışma

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