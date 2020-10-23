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Zonguldak'ta babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.10.2020 18:13 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Güney Mahallesi'nde oturan Mehmet Ş. (50) ile oğlu Egemen Ş. (29) arasında araba kullanımı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Egemen Ş, babasını göğsünden bıçakladı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Mehmet Ş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan Egemen Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

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