YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor

AA AA
12.02.2024 13:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar yaklaşık 3 aydır sürdürülüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama çalışmaları 86'ncı gününde devam etti.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, denizden aramayı Erdemir limanı yoğunlukta olmak üzere liman içi ve sahil şeridinde gerçekleştirdi.

Bu arada Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemleri yapılıyor.

Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de sürüyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da elektrikli ısıtıcıya gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildiHatay'da elektrikli ısıtıcıya gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bursa’ya 15 günlüğüne çalışmaya geldi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiBursa’ya 15 günlüğüne çalışmaya geldi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındıYaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ereğli batan gemi

Zonguldak Namaz Vakitleri 13 Şubat Salı

İmsak
06:18
Sabah
07:45
Öğle
13:12
İkindi
16:02
Akşam
18:29
Yatsı
19:50

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Salı

Ebru eczanesi
Kilimli
Serhat eczanesi
Caycuma
Yildiz ertürk eczanesi
Eregli
Yeditepe eczanesi
Kozlu
Türkili eczanesi
Kilimli
Müge eczanesi
Merkez
Kadam eczanesi
Devrek
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.