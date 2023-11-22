YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor

22.11.2023 10:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 4. gününde karadan, denizden ve havadan devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp 11 personel için gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Günün aydınlanmasıyla denizden ve havadan da yeniden arama çalışmalarına başlandı.

Bölgede AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin katılımıyla kayıp personelin bulunması için karadan, denizden ve havadan çalışma yürütülüyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan birinin cansız bedenine 20 Kasım'da ulaşılmıştı.

Öte yandan fırtına nedeniyle ikiye bölünen ve karaya oturan Kamerun bandıralı yük gemisinin de yakıtının denize yayılmaması için ekipler, bariyer kurarak önlem aldı.

Kuru yük gemisi, 19 Kasım'da bölgede etkili olan fırtınada ikiye bölünmüş, kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarpmış ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar vermişti. Gemideki yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"İstihbarat görevlisiyim" dedi, yaşlı kadını dolandırdı"İstihbarat görevlisiyim" dedi, yaşlı kadını dolandırdı
Ticari takside çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldiTicari takside çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralıOtomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak karadeniz ereğli

Zonguldak Namaz Vakitleri 22 Kasım Çarşamba

İmsak
06:12
Sabah
07:42
Öğle
12:44
İkindi
15:13
Akşam
17:36
Yatsı
19:00

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Çarşamba

Birinci eczanesi
Caycuma
Karapinar şifa eczanesi
Caycuma
Kampüs eczanesi
Kozlu
Kadam eczanesi
Devrek
Oktay eczanesi
Gokcebey
Sifa eczanesi
Kozlu
Kanca eczanesi
Kilimli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğluna gelin adayı olarak öyle bir isim seçti ki...

Oğluna gelin adayı olarak öyle bir isim seçti ki...

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.