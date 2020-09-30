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Zonguldak’ta beton mikser devrildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 30.09.2020 20:09 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği beton mikser devrildi; kazada sürücü yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Saltukova beldesinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği beton mikser devrildi; kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Saltukova beldesinde meydana geldi. Filyos istikametine gitmekte olan özel bir şirketin beton mikseri, Çömlekci köprüsünden geçerken sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şoförü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yolu ulaşıma kapatan beton mikseri ise olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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