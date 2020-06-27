YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta beton mikseriyle hafif ticari araç çapıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Zonguldak'ta beton mikseriyle hafif ticari araç çapıştı: 1 ölü, 5 yaralı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 27.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta beton mikseriyle hafif ticari araç çapıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beton mikseriyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Saltukova beldesinde Ercan E'nin (32) kullandığı 27 YM 782 plakalı beton mikseri, Özer P. (27) idaresindeki 67 AAY 308 plakalı hafif ticari araçla çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, sürücülerle hafif ticari araçta bulunan Sedat Y, Ünsal T, Şenol K. ve Gökhan S, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen sürücü Özer P. kurtarılamadı, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Hafif ticari araçtakilerin ilçeye bağlı Filyos beldesinde yapımı devam eden Filyos Limanı inşaatında çalıştıkları öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdilerİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdiler
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:12
Sabah
05:14
Öğle
13:01
İkindi
17:02
Akşam
20:38
Yatsı
22:31

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Yeniçarşı Eczanesi
Merkez
Ertur Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.