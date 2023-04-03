Zonguldak'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 zanlı yakalandı

İddiaya göre, eşi Mustafa K. ile boşanma aşamasında olan Neriman K, Karabük'ten ilçeye bağlı Ahatlı köyündeki ağabeyinin evine 8 gün önce yerleşti.

Neriman K, erkek arkadaşı Yaşar E. ile evde oturdukları sırada, eşi Mustafa K. ile iki çocuğu ve arkadaşı camdan zorla eve girerek Yaşar E'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yaşar E, kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yaşar E'nin cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan 4 şüpheli ise jandarma ekiplerince Karabük'te yakalandı.

