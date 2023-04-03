YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 zanlı yakalandı

Zonguldak'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 zanlı yakalandı

03.04.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi, 2 çocuğu ve arkadaşı gözaltına alındı.

İddiaya göre, eşi Mustafa K. ile boşanma aşamasında olan Neriman K, Karabük'ten ilçeye bağlı Ahatlı köyündeki ağabeyinin evine 8 gün önce yerleşti.

Neriman K, erkek arkadaşı Yaşar E. ile evde oturdukları sırada, eşi Mustafa K. ile iki çocuğu ve arkadaşı camdan zorla eve girerek Yaşar E'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yaşar E, kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yaşar E'nin cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan 4 şüpheli ise jandarma ekiplerince Karabük'te yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasa dışı silah ticareti yapan şüpheli gözaltındaYasa dışı silah ticareti yapan şüpheli gözaltında
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak bıçak

Zonguldak Namaz Vakitleri 3 Nisan Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:27
Öğle
13:01
İkindi
16:36
Akşam
19:26
Yatsı
20:49
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.