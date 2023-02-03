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Zonguldak'ta bir kişinin tartıştığı taksicilere satırla saldırması güvenlik kamerasında

03.02.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde taksicilerle tartışan kişinin satırla saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Bozhane mevkisindeki taksi durağının bulunduğu alana aracını park etmek isteyen T.O. ile duraktaki şoförler arasında tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine T.O. aracından getirdiği satırla şoförlere saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan C.Ç, sağlık ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay yerinden uzaklaşarak otomobilini Bozhane Limanı içerisine park eden şüpheliyi arıyor.

Bu arada, saldırı anı, taksi durağındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, durağa giren zanlının, taksicilerle itişmesi ve elindeki satırla saldırması yer alıyor.

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Zonguldak Ereğli kavga güvenlik kamerası taksi durağı

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